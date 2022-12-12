Автор впечатляющего камбэка воронежского «Факела» в матче с «Краснодаром» проведет автограф-сессию для болельщиков

Получить автограф Ираклия Квеквескири и сделать с ним фото можно будет в 15.00 в фан-клубе на улице Чайковского, 5. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В понедельник, 12 декабря, в фан-клубе «Факела», расположенном по адресу: улица Чайковского, 5 пройдет автограф-сессия опорного полузащитника нашей команды Ираклия Квеквескири. Она начнется в 15.00. Все желающие могут не только взять автограф, но и сфотографироваться с любимым игроком.

Напомним, в первой части сезона Квеквескири забил три важнейших гола. Один окончательно оформил единственную пока победу «Факела» в Премьер-лиге над московским «Локомотивом» - 2:0. Два других принесли важнейшее очко в домашнем матче с «Краснодаром». Голы Ираклия почти безнадежный счет - 1:3 превратили в ничейный – 3:3.

Ну а сколько Квеквескири делает черновой работы, «выжигая» все в середине поля, это уж ни в сказке сказать, ни пером описать!