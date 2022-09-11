Воронежский «Факел» одержал первую победу в Премьер-лиге – и сразу над московским «Локомотивом»

Первый гол Ираклия Квеквескири в Премьер-лиге получился очень крутым. Фото: принтскрин с видео "Матч-Премьер". Фото: кадр с видео

Домашняя игра «Факела» с «Локомотивом» началась с атак гостей. Казалось, вот-вот забьют. Судья долго думал, назначать ли пенальти за снос Керка, но не решился. Только штрафной, выполненный бездарно. Дальше игра шла без опасных моментов до конца первого тайма. А там команды «зажгли». Сначала Ненахов, выходя один на один с Ильей Свиновым, ударил не в ворота, а вдоль их. А потом воспитанник «Локомотива» Евгений Морозов, арендованный «Факелом», завершил дивную комбинацию, в которой были три паса головой, изящным кивком в дальний угол – 1:0.

Второй тайм начался с опасной атаки «Факела». Потом «Локомотив» ответил опасным ударом Камано – Свинов спас. И тут пришло время Ираклия Квеквескири. Находясь у штрафной перед пятью (!) игроками железнодорожников, хавбек просто пробросил мяч себе на ход, вышел один на один с вратарем Худяковым и точно ударил в дальний угол – 2:0.

А ведь у «Факела» был еще и незасчитанный гол Брызгалова. Сергей отправил мяч в дальний угол после подачи со штрафного, но было вне игры. «Локомотив» вроде давил, но ничего путного создать не смог.

Перед матчем почему-то букмекеры дружно предрекали победу «Факела». Все мы знаем, чем это пахнет, но реально игра на «договорняк» уж совсем не была похожа.

«Факел» после первой победы набрал семь очков и остается на 14 месте. Впереди на 13-м «Химки». У подмосковного клуба в активе восемь очков. Позади на 15-м «Урал» из Екатеринбурга, также одержавший первую победу над пока выглядящим безнадежным «Торпедо». У некогда легендарного московского клуба всего одно очко.

Следующий матч «Факел» проведет в Кубке против московского «Спартака» 15 сентября на выезде. Игра начнется в 17.30. А в чемпионате «Факелу» 18 сентября предстоит также матч на выезде против «Сочи». Игра в городе-курорте стартует в 16.30.