Воронежский «Факел» вырвал ничью в тяжелейшем матче с «Краснодаром»

"Факел" чудом избежал поражения, проявив недюжинную силу воли. Фото: со страницы ФК "Химки" ВКонтакте.

«Факел» активно начал матч с «Краснодаром». Счет помогла открыть очередная ошибка вратаря гостей Матвея Сафонова. Он отдал точный пас Хызыру Аппаеву, тот обыграл футболиста «Краснодара» и с левого фланга прострелил на Акбашева. Роман левой ногой отправил мяч точно в угол – 1:0. Случилось это на 11 минуте.

Однако после этого «Краснодар» запер «Факел» в его штрафной площади. И на 28 минуте после подачи с углового неловкие движения воронежских футболистов привели мяч к легионеру гостей Кордобе, и тот в падении отправил его в сетку – 1:1.

Ну а на 41 минуте любезностью на любезностью ответил Сафонову вратарь «Факела» Илья Свинов. Божин явно успевал за Кордобой. Но Свинов зачем-то вмешался и сбил колумбийца руками в штрафной. Другой легионер «Краснодара» Михайло Баньяц ударил с пенальти сильно и точно – 1:2.

После перерыва «Факел» поддавил. После подачи с правого фланга и удара головой спас Сафонов. А на 61 минуте махнул мимо мяча Сергей Божин, и Алексей Ионов хлестко пробил в ближний верхний угол – 1:3.

Ключевой момент матча случился на 67 минуте. Кирилл Суслов сбил Кордобу. Рамирес ударил плохо, и Свинов вытащил мяч. А на 73 минуте Ираклий Квеквескири мощно ударил так, что Сафонов был бессилен. «Факел» усилил натиск. И Ираклий на 84 минуте как под копирку повторил свой удар, только с левого фланга – 3:3. Еще раз повести в счете «Краснодар» не смог. Суперволевая ничья!

«Факел» набрал 13-е очко и пока остается на 13 месте. Если московский «Локомотив» 6 ноября не выиграет в гостях у «Урала» из Екатеринбурга, он там и останется.

Следующий матч в чемпионате, кстати, «Факелу» предстоит сыграть как раз в гостях с «Уралом». Матч состоится 12 ноября, начнется он в 12.00.