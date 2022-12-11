Никита Михалков «потроллил» воронежского депутата, «зависшего» после вопроса о трате 65 млн на елку вместо поддержки СВО

Никита Михалков уверен, что молчание Александра Чуфинева вызвано боязнью сказать правду. Фото: кадр с видео

Известный кинорежиссер, актер, бизнесмен и общественный деятель Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон» резко прошелся по депутату Воронежской гордумы Александру Чуфиневу. Поводом стала реакция слуги народа в интервью местному телеканалу на вопрос о том, почему в муниципальном парламенте не обсуждали, стоит ли 65 миллионов рублей, выделенных на новогоднюю елку, перенаправить на нужды СВО. Чуфинев сначала отговаривался общими словами, в частности, сказал, что депутаты обсуждают эту тему. А на прямой вопрос, что обсуждать, когда контракт уже заключен, вместо ответа взял «мхатовскую паузу».

Никита Михалков прокомментировал поведение парламентария так:

- Не знаю, чем вызвана такая реакция депутата, не в этом дело. Меня заинтересовало другое. Вот в этой двусмысленности в этой трусливой невозможности сказать правду заключается огромная опасность.

Напомним, более словоохотливые сотрудники властных структур заявляли, что траты на воронежскую елку никак не мешают помощи российской армии в СВО. В частности, сообщали, что старое новогоднее дерево уже стало небезопасным. И его надо было менять обязательно.

«Зависший» депутат Александр Чуфинев, между тем, является заместителем председателя постоянной комиссии гордумы по развитию малого и среднего предпринимательства, торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию. А также входит в состав еще одной - по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству. Чуфинев также руководит в качестве директора ООО «Вэльт Трейд Групп». Надеемся, что в этой своей многогранной деятельности он отличается большим красноречием.

Сюжет о воронежском депутате в программе «Бесогон» можно посмотреть во временном отрезке с 54.04 до 56.19 (видео чуть ниже).