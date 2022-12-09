Прокуратура нагрянула с проверкой в воронежскую райбольницу после жалоб пациентов

Фото райбольницы, скрин "Мой и твой Воронеж".

Скандал вокруг Аннинской райбольницы разгорелся на днях. Местные жители пожаловались в соцсетях на жуткое состояние инфекционного отделения и поделились снимками палат. На кадрах отчетливо видны были стены с осыпавшейся штукатуркой, плесень, ржавые батареи и продавленные кровати. Инфомацией заинтересовались СМИ, а затем прокуратура и Роспотребнадзор.

Сотрудники надзорных ведомств побывали в районной больнице с проверкой. Ими были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в инфекционном отделении местной больницы.

Как рассказали в облпрокуратуре 9 декабря, по результатам внесено представление главному врачу медучреждения об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.

- В настоящее время руководством больницы принимаются меры по устранению выявленных нарушений. Палаты, где они допущены, временно закрыты. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района, - пояснили в ведомстве.

Ранее в облздраве подтвердили, что здание, построенное в 1965 году, действительно имеет высокую степень износа. Последний раз ремонт в инфекционном корпусе проводили в 2010 году. Там необходим ремонт внутренних помещений, кровли и внешнего периметра. 6 декабря департамент здравоохранения выделил 600 тысяч рублей на подготовку проектно-сметной документации, в которой предусмотрены как внутренние, так и внешние ремонтные работы.