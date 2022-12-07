В крупном райцентре Воронежской области показали жуткое состояние инфекционного отделения местной больницы

Фото инфекционного отделения Аннинской районной больницы напоминают сцены из фильма ужасов. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Пост, иллюстрирующий ужасное состояние инфекционного отделения Аннинской районной больницы, разместили в паблике «Мой и твой Воронеж».

На фото в палате везде видна черная плесень. А еще на них можно заметить обшарпанные стены с обвалившейся штукатуркой и старые кровати. Разве что пластиковые окна напоминают, что на дворе XXI век.

Местные жители сообщают в соцсетях, что жаловались на такое жуткое состояние инфекционного отделения, однако ситуация после их обращения не улучшилась.

Корреспондент «КП-Воронеж» обратился за комментарием по поводу этого безобразия в региональный департамент здравоохранения.