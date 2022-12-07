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НовостиОбщество7 декабря 2022 11:41

В крупном райцентре Воронежской области показали жуткое состояние инфекционного отделения местной больницы

Все стены в черной плесени, на них осыпается штукатурка
Олег КУЗНЕЦОВ
Фото инфекционного отделения Аннинской районной больницы напоминают сцены из фильма ужасов.

Фото инфекционного отделения Аннинской районной больницы напоминают сцены из фильма ужасов.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Пост, иллюстрирующий ужасное состояние инфекционного отделения Аннинской районной больницы, разместили в паблике «Мой и твой Воронеж».

На фото в палате везде видна черная плесень. А еще на них можно заметить обшарпанные стены с обвалившейся штукатуркой и старые кровати. Разве что пластиковые окна напоминают, что на дворе XXI век.

Местные жители сообщают в соцсетях, что жаловались на такое жуткое состояние инфекционного отделения, однако ситуация после их обращения не улучшилась.

Корреспондент «КП-Воронеж» обратился за комментарием по поводу этого безобразия в региональный департамент здравоохранения.