В воронежском облздраве пообещали убрать черную плесень из инфекционного отделения Аннинской райбольницы

Жуткое состояние инфекционного отделения пообещали скоро исправить. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В региональном департаменте здравоохранения отреагировали на пост в соцсетях, иллюстрирующий ужасное состояние инфекционного отделения Аннинской районной больницы. Напомним, в палате сфотографировали черную плесень на стенах с обвалившейся штукатуркой и старые кровати.

В департаменте здравоохранения сообщили следующее

- Здание инфекционного корпуса Аннинской РБ построили в 1965 году. Оно действительно имеет высокую степень износа. Последний раз здесь проводили ремонт в 2010 году. В корпусе требуется привести в порядок внутренние помещения, крыши и внешний периметр здания.

6 декабря департамент здравоохранения выделил 600 тысяч рублей на подготовку проектно-сметной документации, в которой предусмотрены как внутренние, так и внешние ремонтные работы. Здесь заменят крышу со стропильной системой, утеплят и обошьют фасад здания, выполнят отмостку, проведут монтаж входных пандусов и навесов, а также оборудуют освещение по периметру здания. Внутри здания проведут электромонтажные работы, заменят системы водопотребления, водоотведения, отопления. Также проведут монтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха, заменят компьютерные и телефонные линии, установят автоматическую пожарную сигнализацию и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Также заменят напольные, настенные и потолочные покрытия.

В администрации Аннинского района приняли решение выделить деньги для проведения косметического ремонта внутри помещений инфекционного отделения для приведения палат в соответствующее санитарно-гигиеническим нормам состояние. Работы начнут уже в пятницу, 9 декабря.