В СВО погибли два жителя Терновского района Воронежской области

За павших героев осталось только молиться. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во время боевых действий в ходе СВО погибли двое жителей Терновского района: Даниил Заборовский и Александр Докучаев. Об этой трагедии сообщил на своей странице ВКонтакте глава местной администрации Павел Чибисов. Чиновник выразил сочувствие родным и близким погибших. Обстоятельства, при которых случилась трагедия, Павел Чибисов не раскрыл.

Напомним, с начала недели было еще два сообщения о гибели военнослужащих Воронежской области в ходе СВО. При исполнении служебного долга был убит 35-летний мужчина из Рамонского района Павел Кулаков. А в Нововоронеже 21 ноября похоронили 43-летнего командира боевой машины мотострелкового батальона, старшину Валерия Иванова. Срочную службу он проходил в Карелии в пограничных войсках. Участвовал в боях в Чечне в должности старшего стрелка. 9 августа 2022 года поступил на контрактную службу. В СВО участвовал с 23 августа, а погиб 14 ноября.