При спецоперации героически погиб 35-летий житель Воронежской области

Участник спецоперации из Воронежской области погиб при исполнении служебного долга. Павлу Кулакову было 35 лет. Об этом сообщили в администрации Рамонского муниципального района в понедельник, 21 ноября.

Павел Кулаков – житель поселка Бор. Как отметили в райадминистрации, он погиб, проявив героизм.

- Он был спокойным и сдержанным человеком. Твердо стоял на ногах перед превратностями судьбы, не сдаваясь и не падая духом, - рассказали в администрации. - Именно такие люди, как Павел – сильные, открытые, любящие свою Родину и уважающие близких – являют собой пример патриота и истинного гражданина нашей страны. Так он жил до конца, отдавая себя без остатка.

Напомним, сегодня в Нововоронеже простились с погибшим на Украине старшиной Валерием Ивановым. Он был командиром боевой машины мотострелкового батальона.