В ходе СВО погиб уроженец Нововоронежа

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Сегодня Нововоронеж простится с командиром боевой машины мотострелкового батальона войсковой части 24314, старшиной Валерием Владимировичем Ивановым, который погиб в ходе СВО на Украине. Прощание состоится 21 ноября с 9.30 до 10.15 в мраморном зале Дворца культуры.

Валерий Иванов родился 16 июня 1979 года в посёлке Нововоронежский. Учился в Нововоронежской школе № 2. Срочную службу проходил в Карелии в пограничных войсках.

Принимал участие в боях на территории Чеченской Республики в должности старшего стрелка.

В мирной профессии Валерий был дефектоскопистом, работал на многих атомных станциях страны. 9 августа 2022 года он поступил на контрактную службу в звании старшины. В СВО Валерий участвовал с 23 августа.

14 ноября он погиб при выполнении мероприятий боевой готовности и обязанностей военной службы.