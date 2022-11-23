Воронежскую елку с площади Ленина не будут переносить в парк «Динамо»

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежские чиновники отказались от идеи установить елку, которая раньше украшала главную площадь города, у входа в Центральный парк («Динамо»). Эту идею мэрия озвучила еще в сентябре.

При детальном осмотре искусственного новогоднего дерева стало ясно, что его состояние оставляет желать лучшего. Больше всего пострадали ветки, с которых осыпается хвоя, а также многие элементы красочного убранства – звезды и шары. Но самые большие опасения у организаторов празднования Нового года вызывает электрооборудование елки. Из-за неоднократного монтажа-демонтажа, а также сложных погодных условий проводка сильно пострадала и может вызвать короткое замыкание и пожар.

В связи с этим в мэрии приняли решение пока отправить старое дерево на склад и изучить возможность его реставрации в будущем. Но в этом году горожане точно не увидят старую елку на улицах города.

Напомним, главным украшением площади Ленина в предстоящие новогодние праздники станет новое искусственное хвойное дерево стоимостью 15 миллионов. Цена елки вызвала неоднозначную реакцию у горожан, многие из которых предложили отказаться от этих трат и направить эти деньги на помощь участникам СВО.