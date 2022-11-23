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НовостиОбщество23 ноября 2022 8:53

В Воронеже депутата, осужденного за мошенничество с бомбоубежищем, лишили мандата

Такое решение приняли на заседании Гордумы
Ярослав ИВАНОВ

Воронежский депутат Сергей Кудрявцев сложил полномочия: за лишение его мандата проголосовали 30 парламентариев. Решение приняли на заседании Гордумы 23 ноября.

Как сообщал сайт vrn.kp.ru, Кудрявцев попался на махинациях с землей под ДК имени Кирова, он подал документы в ДИЗО, «забыв» указать, что на территории здания находится бомбоубежище, относящееся к федеральной собственности, и получил землю по стоимости в разы ниже кадастровой. Первоначально суд дал депутату 4 года условно со штрафом, но прокуратура обжаловала приговор, в итоге суд заменил срок с уловного на реальный в колонии.