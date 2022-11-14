В Воронеже перенесли несколько концертов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Череда отмен-переносов воронежских гастрольных представлений продолжается.

В ноябре не случились концерты Jah Khalib (перенесенного до этого дважды с осени 2021-го) и Аkmal’ (переносимого с апреля 2022-го) - их передвинули на декабрь.

Представление «Рок-хиты» Premier Orchestra с солистами оперных театров Санкт-Петербурга (тоже дважды перенесенного с ноября 2021-го) - перенесли на март 2023-го.

19 ноября в Воронеже не выступит Louna - перенос на апрель 2023-го.

А детский спектакль «Жил-был волк», планируемый на 6 января 2023-го, отменили.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, отмены и переносы происходят с пугающей регулярностью. До этого в Воронеже перенесли концерты Егора Крида, Филиппа Киркорова, Димы Билана, Стаса Михайлова и других исполнителей.