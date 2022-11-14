Воронежцы: крупных автомобильных пробок на Остужевском мосту уже нет

Фото - Марина Белоглазова

Горожане утром в понедельник, 14 ноября, рассказали о том, что автомобильные пробки на Остужевской развязке в Воронеже практически исчезли. Этому поспособствовало асфальтирование участка, ведущего от микрорайона «Электроника» в сторону Ленинского проспекта. Работы дорожники начали вечером в пятницу, 12 ноября, и продолжили в ночь на субботу.

Фото - Марина Белоглазова

Автомобилисты фиксируют: уже сделаны два участка. Например, заработал правый съезд до светофора на отрезке дороги от Ленинского проспекта до поворота на Обручева. Ранее здесь было перекрыто движение. И заасфальтирован правый заезд на мост со стороны микрорайона «Электроника». Там была предусмотрена лишь одна полоса и автолюбители, которые ехали по улице Минской в сторону областного ГИБДД, терпели затруднения с движением.

- Теперь те, кто едут из поселка Репное или «Электроники», беспрепятственно попадают на Остужевский мост. Они никому не мешают и спокойно уходят вправо, - рассказали очевидцы.

Фото - Марина Белоглазова Фото: Предоставлено "КП"

Напомним, движение по новому путепроводу на улице Остужева открыли 19 сентября. Пока машины едут по одной стороне в обоих направлениях, но, как только завершится строительство второй половины, транспортные потоки будут разделены.