Мэр Воронежа рассказал, когда запустят движение по новому путепроводу на Остужева

Фото - мэрия Воронежа

Автомобильное движение по новому путепроводу на улице Остужева на Левом берегу откроют сегодня, 19 сентября. Об этом проинформировал горожан в своем телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Он отметил, что последние две недели погода не позволяла дорожникам завершить все необходимые работы для переключения движения на новый путепровод.

- Однако специалисты нарастили силы, эффективно воспользовались каждым сухим днем, работы вели сразу тремя укладчиками, параллельно занимались барьерным ограждением и т. д., а сегодня закончат временную дорожную разметку, - сообщил мэр.

Он пояснил, что движение переведут на новый путепровод, ориентировочно, в районе 17:00 – до начала часа пик. Для нанесения последних линий разметки потребуется краткосрочно приостановить движение по участку, продлится это около 20 минут. Дальше останется установить несколько последних секций ограждения на путепроводе, это не будет создавать серьезных неудобств для горожан.

Также Вадим Кстенин попросил автомобилистов:

- Прошу водителей заранее продумать свои маршруты, пути объезда на период переключения потоков, а в первые дни после этого быть аккуратными и внимательными в изменившейся схеме дорожного движения.

С новой схемой можно ознакомиться по ссылке.