На новой Остужевской развязке в Воронеже начали асфальтировать один из выездов

Работы начались вечером в пятницу Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В Воронеже на новой транспортной развязке на улице Остужева начался новый этап строительства. Вечером в пятницу и в ночь на субботу дорожники приступили к асфальтированию участка, ведущего от микрорайона «Электроника» в сторону Ленинского проспекта.

Как скоро откроется движение по новому отрезку, не известно, но это должно помочь разгрузить традиционные пробки на виадуке, а также при въезде на него.

Напомним, движение по новому путепроводу на улице Остужева открыли 19 сентября. Пока машины едут по одной стороне в обоих направлениях, но, как только завершится строительство второй половины, транспортные потоки будут разделены.