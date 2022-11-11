В Воронеже ищут подрядчика для рекультивации свалки на улице Землячки

Фото мэрии Воронежа

Для рекультивации свалки, которая образовалась на улице Землячки в Воронеже, власти начали искать подрядчика. Об этом сообщили в мэрии 11 ноября.

Проблема эта не новая, но власти пытаются ее решить. Горожане неоднократно жаловались на проблему и в управу, и в горадминистрацию. В июне ею заинтересовались сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры.

Как пояснили в мэрии, в этом году проект рекультавации прошел конкурсный отбор. По итогам он был включен в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология» на 2022-23 годы. Из федерального, областного и местного бюджетов на проведение работ выделят свыше 251 млн рублей.

Подрядная организация должна будет провести изъятие захороненной массы отходов, устройство подстилающих гидроизолирующих слоев, возврат отходов на ложе и установку поверхностного изолирующего слоя с системой газоотведения. А чтобы было не повадно возить сюда строительный хлам, установят круглосуточное видеонаблюдение на объекте.