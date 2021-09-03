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Общество3 сентября 2021 8:22

За два года в Воронеже должны ликвидировать свалку на улице Землячки

За время своего существования она разрослась до площади в 6,6 га
Олег ИВАНОВ
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Территорию должны очистить и благоустроить

Территорию должны очистить и благоустроить

Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

Несанкционированную свалку площадью 6,6 га на улице Землячки в Воронеже ликвидируют в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Работы планируют провести в течение 2021 и 2022 годов.

Между региональным департаментом природных ресурсов и экологии и администрацией Воронежа заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение необходимых работ.

В 2021 году пройдет подготовка к рекультивации, включающая подготовку площадки для складирования грунта, выемку грунта, укладку изолирующих материалов основания полигона, устройство кольцевого дренажа, устройство резервуара, укладку внешних изолирующих материалов, устройство системы газоотвода, укладку плодородного слоя грунта.

В 2022 году продолжится укладка изолирующих материалов основания полигона, устройство дренажной системы, резервуара, перемещение отходов, формирование свалочного тела, укладка внешних изолирующих материалов полигона, устройство системы газоотвода, укладка плодородного грунта, благоустройство территории с посадкой растений.

Напомним, свалку, которая находится на территории промзоны, безуспешно пытаются ликвидировать на протяжении нескольких лет. Отходы сюда свозили КамАЗами.