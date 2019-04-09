2019-04-09T12:20:18+03:00
Общество

Скандальную воронежскую свалку будет охранять ЧОП

На улице Землячки снова заметили грузовики с отходами
Станислав ШЕВЧЕНКОВиктор ПАВЛОВ
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На свалке регулярно возникают возгорания. Фото: Евгений Paulus.На свалке регулярно возникают возгорания. Фото: Евгений Paulus.
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Участок на улице Землячки, на который вопреки всем запретам периодически вывозят мусор, будет охранять ЧОП. Кроме того, здесь продолжатся рейды сотрудников управы Железнодорожного района. Об этом сообщили в мэрии.

Не так давно здесь разместили систему видеонаблюдения. Но и камеры не стали помехой для особо наглых людей. Протоколы на водителей грузовиков выписываются регулярно. Однако те, кто стоит за вывозом мусора на этот участок, предпочитают платить штраф - и снова направлять сюда доверху груженые автомобили.

- Свалка находится на территории бывшей промзоны, часть которой принадлежит воронежскому бизнесмену, - отмечают в мэрии. - Муниципальные власти неоднократно требовали от предпринимателя прекратить незаконную деятельность, связанную со складированием мусора.

Отметим, что участок на улице Землячки может войти в федеральный проект "Ликвидация несанкционированных свалок", что позволит получить финансирование из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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