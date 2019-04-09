Скандальную воронежскую свалку будет охранять ЧОП
Участок на улице Землячки, на который вопреки всем запретам периодически вывозят мусор, будет охранять ЧОП. Кроме того, здесь продолжатся рейды сотрудников управы Железнодорожного района. Об этом сообщили в мэрии.
Не так давно здесь разместили систему видеонаблюдения. Но и камеры не стали помехой для особо наглых людей. Протоколы на водителей грузовиков выписываются регулярно. Однако те, кто стоит за вывозом мусора на этот участок, предпочитают платить штраф - и снова направлять сюда доверху груженые автомобили.
- Свалка находится на территории бывшей промзоны, часть которой принадлежит воронежскому бизнесмену, - отмечают в мэрии. - Муниципальные власти неоднократно требовали от предпринимателя прекратить незаконную деятельность, связанную со складированием мусора.
Отметим, что участок на улице Землячки может войти в федеральный проект "Ликвидация несанкционированных свалок", что позволит получить финансирование из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU