В Воронеже прокуратура требует ликвидировать огромную свалку на улице Землячки за год

Сотрудники Воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры, проверяя жалобу местных жителей, установили, что на улице Землячки Железнодорожного района на площади более 70 тысяч квадратных метров образовалась незаконная свалка. На ней долго копились бытовые и строительные отходы.

В 2021 году по результатам отбора заявок в Минприроде России приняли решение о включении ликвидации этой свалки в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология» и соответствующем финансировании. Однако на стадии заключения государственного контракта обнаружили просчеты в определении сметной стоимости проекта рекультивации. До настоящего времени конкретных мер по ликвидации свалки не приняли. Сроки проведения работ по ее рекультивации, а также источники финансирования не определены.

В итоге Центральный районный суд обязал мэрию ликвидировать и рекультивировать свалку за год.

В мэрии ситуацию прокомментировали так:

- Указанное решение суда не вступило в законную силу, так как было вынесено 21 июня. Оно будет обжаловано администрацией города после его получения. Как пояснили в городском управлении экологии, разработан проект рекультивации несанкционированной свалки, который в 2020 году прошел государственную экспертизу. Кстати, на ней, в основном, лежат малотоксичные строительные отходы. Согласно проекту, рекультивация будут проводить поэтапно в течение пяти лет. В этот период входят все подготовительные мероприятия. Затем следуют два этапа: технический (в том числе, перемещение грунтов) и биологический (подбор ассортимента трав и растений, высадка культур и уход за ними). Стоимость реализации проекта рекультивации составляет порядка 251 миллиона рублей.