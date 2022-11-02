Экс-директор воронежской почты получил условный срок за хищение 2 млн рублей

Бывшего директора воронежского филиала Почты России Юрия Бесхмельницына признали виновным в хищении с использованием служебного положения. Ленинский районный суд приговорил его к 4 годам условно и штрафу в 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду, 2 ноября.

Суд установил, что в августе 2014 года Бесхмельницын похитил 2 млн рублей, что считается крупным размером. Деньги организации он потратил на ремонт помещения своей знакомой. Предполагалось, что там будет создано еще одно отделение почты. При этом директор изначально понимал, что помещение для этого не подходит и требует крупных вложений.

Бывшего директора также лишили права занимать должности в Почте России на три года. Кроме того, в счет возмещения причиненного ущерба он выплатил организации 1,7 млн рублей.

Напомним, это уже второе уголовное дело в отношении Бесхемльницына. В первый раз его осудили за растрату 23 млн рублей. Основную часть от этой суммы он получил, заключая с подставными фирмами договоры на уборку отделений почты. В 2019 году суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Однако в колонии в Кемеровской области он провел около двух лет.