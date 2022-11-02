В Воронеже в горевшем доме на улице Небольсина демонтировали крышу

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Пострадавшего после пожара доме № 17 по улице Небольсина в Левобережном районе Воронежа, почти полностью демонтировали кровлю. Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале.

- Работа уже практически завершена. Бригады нашей городской аварийно-ремонтной службы для восстановления системы теплоснабжения укомплектованы, уже начали работу, необходимый материал завезли, - пояснил градоначальник.

Также специалисты вернули работоспособность внутридомовым сетям водоснабжения и водоотведения. Восстановлено и электроснабжение дома. Свет в квартиры дают в индивидуальном порядке – по обращениям собственников и после проверки.

Напомним, пожар случился 31 октября около 14.18. 48 жильцов дома пришлось эвакуировать. С огнем удалось справиться в 15.35. Пламя уничтожило крышу на площади 600 квадратных метров.