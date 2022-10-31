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НовостиОбщество31 октября 2022 15:05

В Воронеже для ликвидации последствий пожара на Небольсина вводят режим ЧС

Это позволит быстро профинансировать восстановление кровли
Ярослав ИВАНОВ
фото ГУ МЧС России по Воронежской области

фото ГУ МЧС России по Воронежской области

Для ликвидации последствий пожара в доме 17 по улице Небольсина вводят режим ЧС, сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин. Жить в четырехэтажке, где по всей площади здания повреждена огнем кровля, сложно. И такая мера позволит оперативно финансировать восстановление кровли и коммуникаций из резервного фонда администрации. А пока власти собираются предоставить погорельцам кров в пунктах временного размещения.

- Сейчас главная задача - собрать с людей информацию о потребности во временном размещении. Пока это сложно - многие жители дома сейчас на работе, поэтому до поздней ночи на месте будут дежурить ответственные сотрудники управы района и автобус, а на подъездах уже размещен контактный номер телефона, - отметил глава города. - Следующим этапом будет оценка последствий пожара, степени повреждений и, соответственно, необходимых для их устранения работ. Это будет выполняться уже завтра. Все необходимое - материалы, силы и средства в наличии. Опыт решения таких проблем у администрации есть.

Как сообщал vrn.kp.ru, в результате пожара днем 31 октября в четырехэтажке на ул.Небольсина сгорела кровля на площади 600 кв метров, из людей никто не пострадал - 48 человек оперативно эвакуировали спасатели. Пожар тушили 84 огнеборца на 29 машинах.