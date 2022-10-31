В Воронеже для ликвидации последствий пожара на Небольсина вводят режим ЧС

фото ГУ МЧС России по Воронежской области

Для ликвидации последствий пожара в доме 17 по улице Небольсина вводят режим ЧС, сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин. Жить в четырехэтажке, где по всей площади здания повреждена огнем кровля, сложно. И такая мера позволит оперативно финансировать восстановление кровли и коммуникаций из резервного фонда администрации. А пока власти собираются предоставить погорельцам кров в пунктах временного размещения.

- Сейчас главная задача - собрать с людей информацию о потребности во временном размещении. Пока это сложно - многие жители дома сейчас на работе, поэтому до поздней ночи на месте будут дежурить ответственные сотрудники управы района и автобус, а на подъездах уже размещен контактный номер телефона, - отметил глава города. - Следующим этапом будет оценка последствий пожара, степени повреждений и, соответственно, необходимых для их устранения работ. Это будет выполняться уже завтра. Все необходимое - материалы, силы и средства в наличии. Опыт решения таких проблем у администрации есть.

Как сообщал vrn.kp.ru, в результате пожара днем 31 октября в четырехэтажке на ул.Небольсина сгорела кровля на площади 600 кв метров, из людей никто не пострадал - 48 человек оперативно эвакуировали спасатели. Пожар тушили 84 огнеборца на 29 машинах.