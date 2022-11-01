В Воронеже в горевшем доме на улице Небольсина полностью заменят крышу

Пожар в доме № 17 на улице Небольсина тушили больше часа. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем телеграм-канале рассказал о результатах обследования горевшей крыши дома № 17 по улице Небольсина Левобережного района. Градоначальник заявил, что кровлю придется демонтировать и делать заново.

Кроме того, Вадим Кстенин сообщил, что нужно будет перестраивать и сети теплоснабжения внутри дома. Но в первую очередь мэр поставил задачу вернуть электричество. Сколько денег понадобится потратить на ремонт, пока считают. Однако мэр заверил, что их в любом случае выделят, известен и исполнитель работ. Также Вадим Кстенин сообщил, что в случае, если будут еще жильцы дома, выражающие желание переехать в пункт временного размещения, для них дежурит штабной автобус.

Напомним, пожар случился 31 октября около 14.18. 48 жильцов дома пришлось эвакуировать. С огнем удалось справиться в 15.35. Пламя уничтожило крышу на площади 600 квадратных метров. В пункт временного размещения отправили пятерых жильцов дома. Их обеспечили горячим питанием. Большинство погорельцев отправились к родственникам. Два человека были госпитализированы в медучреждения – не из-за пожара, а по показаниям здоровья. Две семьи, в составе которых инвалиды первой группы, прикованные к постели, отказались от переезда и от госпитализации.