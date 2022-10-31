5 воронежцев после пожара в доме на Небольсина отправили в пункт временного размещения

фото ГУ МЧС России по Воронежской области

Размещение в ПВР потребовалось пятерым жильцам дома на ул.Небольсина, 17, где днем сильный пожар уничтожил кровлю на площади 600 кв метров. Им обеспечат ночевку и горячее питание. Большинство «погорельцев» отправились к родным. Об этом сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин. Муниципальные служащие до сих пор дежурят в штабном автобусе во дворе, чтобы помочь эвакуированным жильцам.

- Были сложности с двумя гражданами, которые в силу возраста и состояния здоровья не могли самостоятельно покинуть свои квартиры, тем не менее, выход нашли, они тоже переночуют в комфортных условиях: на спецавтомобилях скорой медпомощи их перевезли к родственникам. Еще два человека были госпитализированы в медучреждения - по показаниям здоровья, с пожаром это не связано, - отметил глава города. - Две семьи, в составе которых инвалиды первой группы, прикованные к постели, отказались от переезда и от госпитализации в лечебное учреждение. Тем не менее, они не брошены, с ними продолжается работа, у них есть прямая связь с ответственными сотрудниками управы района. Поскольку в доме остались люди, на место подвезена питьевая вода и генератор, дежурят сотрудники полиции.

Для устранения последствий пожара и восстановления дома ввели режим ЧС. Как сообщал сайт vrn.kp.ru, пожар в четырехэтажке произошел днем 31 октября, его тушили 84 сотрудника МЧС на 29 машинах, никто не пострадал.