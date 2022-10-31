Крышу воронежской четырехэтажки тушили 84 пожарных

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Сложный пожар на Левом берегу Воронежа тушили в итоге 84 огнеборца на 29 машинах. ГУ МЧС России по Воронежской области уточнили информацию по ситуации с ЧП на улице Небольсина и назвали причину возгорания. Как сообщал сайт vrn.kp.ru, пожарных вызвали на тушение четырехэтажки в 14.18.

- По прибытию пожарных подразделений было обнаружено быстро распространяющееся загорание кровли дома. Из квартир эвакуировали 48 человек. К тушению на общей площади 600 кв метров привлекалось 84 человека и 29 единиц техники. Пожар ликвидировали в 15.35. Никто не пострадал. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем и, как следствие, переход огня с балкона на 4-м этаже на кровлю, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.