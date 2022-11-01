В Воронежской области дошло до суда дело кровавой ревнивицы

Сотрудница Следственного комитета работает на месте преступления. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 48-летней жительницы Россоши. Женщину обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Днем 11 сентября в Россоши в доме на улице Малашенкова 48-летняя хозяйка, ее гражданский муж и 50-летняя знакомая устроили застолье с выпивкой. Младшей из его участниц не понравилось, что ее сожитель оказывает знаки внимания гостье. Это так взбесило хозяйку дома, что она воткнула нож в грудь и бедро соперницы.

Раненую отвезли в больницу. Но там она умерла в тот же вечер. На судебно-медицинской экспертизе определили, что смерть случилась из-за ранения груди с повреждением легкого.

- Женщину арестовали, она признала свою вину. Ее также подтверждают показаниями свидетелей, результаты проведенных экспертиз, протоколы осмотров. Жительнице Россоши грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, - рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Вадим Стрижаков.

К сожалению, убийства на почве ревности в Воронежской области – далеко не редкость. 14 января 2022 года случилась трагедия в Рамони в частном доме в переулке Газовый. 42-летнюю хозяйку убил ударом кулаком в голову приревновавший ее 41-летний сожитель. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Также дошло до суда уголовное дело ешк одного ревнивца-преступника - 47-летнего жителя Бутурлиновки. 26 мая он выследил жену, ворвался в квартиру знакомого, у которого она гостила, и жестоко избил ее. От побоев женщина умерла.