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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 8:34

Воронежец получил 8 лет строгого режима за убийство гражданской жены из ревности

Мужчина ударил супругу кулаком в голову
Мария Щербакова

На 8 лет в колонию строгого режима отправится 41-летний воронежец за смерть сожительницы. Мужчина из ревности ударил гражданскую жену кулаком в голову. От травмы женщина скончалась. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области во вторник, 1 ноября.

Ссора между супругами произошла вечером 14 января 2022 года в частом доме женщины в переулке Газовый в рабочем поселке Рамонь. После драки женщина находилась дома, однако через несколько дней ей стало плохо. Ее госпитализировали, но несмотря на медицинскую помощь, 23 февраля женщина умерла. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала внутричерепная травма. Гражданского мужа погибшей задержали. Свою вину он признал.