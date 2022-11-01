Воронежец получил 8 лет строгого режима за убийство гражданской жены из ревности

На 8 лет в колонию строгого режима отправится 41-летний воронежец за смерть сожительницы. Мужчина из ревности ударил гражданскую жену кулаком в голову. От травмы женщина скончалась. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области во вторник, 1 ноября.

Ссора между супругами произошла вечером 14 января 2022 года в частом доме женщины в переулке Газовый в рабочем поселке Рамонь. После драки женщина находилась дома, однако через несколько дней ей стало плохо. Ее госпитализировали, но несмотря на медицинскую помощь, 23 февраля женщина умерла. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала внутричерепная травма. Гражданского мужа погибшей задержали. Свою вину он признал.