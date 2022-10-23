В Воронежской области передали в суд дело ревнивца, избившего до смерти жену

За избиение жены до смерти ревнивцу грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 47-летнего жителя Бутурлиновки. Его обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть и по ч. 2 ст. 139 УК РФ за незаконное проникновение в чужое жилье с применением насилия.

По данным следствия, утром 26 мая 2022 года в Бутурлиновке 47-летний мужчина пришел к дому на улице Дорожной. У подъезда он увидел знакомого своей жены. Он потребовал от него проводить его к себе домой, применив насилие. Мужчина сделал это, так как подозревал, что там находится его жена. Его супруга, действительно, оказалась в квартире.

Ревнивец несколько раз ударил жену по голове, а потом продолжил ее избивать на улице. Супруги вернулись в свой дом на улице Петровского. В тот же день женщина от побоев умерла. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Мужа погибшей арестовали. Вину свою он не признал. Однако следователи собрали достаточно доказательств. Среди них показания потерпевшего и свидетелей и данные экспертиз. Кровавому ревнивцу грозит до 15 лет лишения свободы.