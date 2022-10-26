В мэрии Воронежа рассказали, планируют ли чем-то заменить закрытый разворот при въезде на Северный мост

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Во вторник вечером при въезде на Северный мост Воронежа возникла огромная пробка. В этот день здесь изменилась схема дорожного движения – отныне разворота при въезде на переправу с правого берега водохранилища не будет. На его месте установили блоки. Таким способом чиновники рассчитывают избавиться от повышенной аварийности этого участка.

Однако многие горожане посчитали, что новая схема вызовет дополнительные трудности и заторы. Ведь теперь поток машин, которые разворачивались перед мостом, направится до ближайшего места разворота либо на противоположный берег водохранилища, либо на набережную Массалитинова. И там и там, трафик напряженный.

В мэрии опасения воронежцев не разделили, посчитав, что первый вечер не является показательным, тем более, что к тому времени на участке дороги еще шли работы по монтажу ограждения, что дополнительно создавало помехи движению. На наш вопрос о том, рассматривается ли вариант замены закрытого разворота аналогичным на этом перекрестке, в пресс-службе пояснили:

- Первые оценки при изменении схемы организации дорожного движения даются, обычно, не ранее, чем через пару недель, поскольку первое время не все водители знают об этих новшествах и привыкают к изменившимся условиям.

Кстати, неудачный опыт установки новых знаков недавно ликвидировали на кольце улицы Димитрова.