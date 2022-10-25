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Общество25 октября 2022 14:53

Северный мост в Воронеже встал в пробках

Движение затруднено в направлении Левого берега
Мария Щербакова
Пробка тянется от Остужева до набережной Массалитинова

Пробка тянется от Остужева до набережной Массалитинова

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Северный мост в очередной раз встал в пробках вечером во вторник, 25 октября. По данных сервиса «Яндекс. Карты», движение затруднено от Остужева до набережной Массилитинова. В целом в городе пробки оценивают в 8 баллов.

Отметим, у Северного моста изменили организацию движения транспорта. Как ранее пояснили в мэрии, решение принято в целях безопасности. В частности, на набережной Максима Горького у дома №33а ликвидировали разворот при въезде на мост. На выезде в направлении правого берега планируют установить металлическое барьерное ограждение вместо водоналивных блоков. Изменения спровоцировали пробки в часы-пик на прилегающих улицах.