В Воронеже демонтируют путающие водителей знаки на Димитровском кольце

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Несколько месяцев назад на перекрестке улиц Димитрова и Брусилова появились новые знаки, которые сразу же вызвали горячие споры среди водителей и неоднозначную трактовку.

По замыслу, они должны были регламентировать движение по полосам на кольце, которое является одним из аварийных участков в городе. Однако вместо ясности таблички внесли еще больше путаницы.

Согласно знакам, по левой полосе можно ехать лишь налево, по правой – только прямо, а по средней прямо и налево. При этом одни водители решили, что теперь разрешено съезжать с кольца не только с крайней правой, но и со средней полосы. Другие же уверяли, что знаки совсем запрещают съезд.

Мы обратились за разъяснениями в управление ГИБДД по Воронежской области. Там признали, что установленные на кольце знаки порождают двоякую трактовку и вовсе не способствуют ликвидации очага аварийности.

- Этот опыт оказался неудачным, - признал Сергей Гуринов, начальник отдела дорожного надзора управления ГИБДД по Воронежской области. – В ближайшие дни эти знаки с кольца демонтируют.

Вместо них планируется установить новые, а также нанести соответствующую разметку. Но это произойдет весной, когда позволит погода. По словам нашего собеседника, предполагается, что на данном участке дороги реализуют особую схему движения под названием «турбо-кольцо». И она, в идеале, должна будет не только снизить аварийность, но и увеличить пропускную способность перекрестка.