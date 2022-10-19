В Воронеже сообщили о драках на Березовой Роще за место в автобусах

Утренние очереди на Березовой Роще, видимо, в ближайшее время никуда не исчезнут. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» жители микрорайона Березовая Роща пожаловались на заполненные до отказа утром маршрутки. По словам автора поста, люди чуть ли не дерутся за возможность занять место в автобусах, детей туда сажают чуть ли не на плечи. А дальше есть опасения, что все будет еще хуже – скоро неподалеку начнут заселять жилищный комплекс «Легенда Парк».

В мэрии так прокомментировали ситуацию с транспортом в Березовой Роще:

- Как сообщают сотрудники управления транспорта, в утренний и вечерний часы пик на городских маршрутах осуществляется максимальный выход автобусов. В это время интервалы движения между маршрутами могут, к сожалению, увеличиваться из-за пробок.Транспортное обслуживание остановки «Березовая Роща» осуществляется за счет маршрутов №№ 3 (ежедневно на линии 14 автобусов), 16 (34 автобуса), 47 (21 автобус), 50 (13 автобусов), 70 (14 автобусов), 71 (15 автобусов), магистральных кольцевых маршрутов № 9КА (9 автобусов большой вместимости) и 9КС (11 таких же машин).

Отследить движение автобусов в режиме реального времени можно на сайте МБУ «ЕОГПП» в разделе «Транспорт-онлайн», а также в приложении VrnBus и на интерактивных картах.

Напомним, ранее жители микрорайона Никольское жаловались, что даже в шесть утра уехать на работу очень сложно. В мэрии признали, что проблема существует, и оштрафовали перевозчика. На маршруте № 39 на данный момент не хватает водителей и сломались несколько автобусов. В мэрии планируют создать дополнительный маршрут (из Старой Александровки через Новую Александровку) до остановки «ул. Димитрова» в Воронеже).