Воронежцы пожаловались на огромные очереди на маршрутку в Никольском

Фото: Аня Соловей Фото: "Мой и твой Воронеж".

Воронежцы пожаловались на огромные очереди на маршрутку №39 в микрорайоне Никольское. По словам местных жителей, в 6 утра уехать очень сложно даже с конечной остановки – мест на всех не хватает. Сообщение с фотографией очереди горожане опубликовали в социальных сетях в среду, 12 октября.

- 39 ходят, как хотят! Люди забивались, как могли, вошло 30 человек. А как же другие остановки? Да мы их просто проехали, а их на минуточку еще 7, и там народу не меньше стояло, - отметила автор поста.

По словам местной жительницы, жалобы на работу маршрутки чиновникам отправляли неоднократно. Однако до сих пор проблема не решена.

Отметим, маршрут №39 – единственный, который идет из Никольского в центр: от Александровки через Машмет к Цирку. Конечная остановка – ВГУ. За маршрут отвечает региональный департамент транспорта.

К слову, в комментариях к посту жители указали, что на проблему с маршрутками также жалуются жители Новой Усмани и Отрадного.