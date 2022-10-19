Огромные очереди на остановке в воронежском Никольском перевозчик объяснил дефицитом водителей

В департаменте промышленности и транспорта объяснили огромную очередь на маршрутку на остановке в микрорайоне Никольское нехваткой водителей и поломкой нескольких автобусов. Компания-перевозчик пытается решить проблему, однако жалобы от горожан поступают регулярно.

Маршрут №39 «ВГУ – Александровка» обслуживает ООО «ВТК». По условиям контракта, в будние дни на линию должны выходить 15 автобусов, совершать 203 рейса, а в выходные 199 рейсов. Однако система «ГЛОНАСС» показывает, что расписание не соблюдается – регулярность выполнения рейсов остается достаточно низкой. Перевозчику неоднократно направляли претензии. Теперь же компанию оштрафовали.

В департаменте добавили, что сейчас совместно с мэрией решается вопрос об организации обслуживания Никольского силами муниципальных перевозчиков. Чтобы сохранить транспортное сообщение с селом Александровка Новоусманского района планируют создать дополнительный маршрут (из «Старой» Александровки через «Новую» Александровку) до остановочного пункта «ул. Димитрова» в Воронеже).

Напомним, на огромные очереди на маршрутку в Никольском неделю назад пожаловались местные жители в социальных сетях. По их словам, в 6 утра уехать очень сложно – мест на всех не хватает.