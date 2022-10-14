В Воронеже начали снос подсобного корпуса театра оперы и балета

В Воронеже начали сносить старый подсобный корпус театра оперы и балета, который находится между Центральным рынком и гостиницей "Азимут" (ул.Плехановская, 11а). Сроки строительных работ - 2022-2024 годы.

Напомним, это первый этап на пути к реконструкции самого театра. Новый производственно-репетиционный корпус, который возведут на месте снесенного, призван решить проблемы труппы как раз на период глобальных изменений основного здания на площади Ленина.

Поскольку в современный производственно-репетиционный корпус переедут театральные цеха, здесь разместят складские помещения с декорациями спектаклей, оборудованием и музыкальными инструментами, мастерские по изготовлению костюмов, обуви, а также репетиционные залы и вокальные классы для музыкантов и артистов. Здесь расположатся нотная библиотека, а также административные помещения.

Какие изменения ждут основное здание - читайте здесь Напомним, реконструкцию оперного театра в общей сложности оценили в сумму более 3,5 млрд рублей, область планирует привлечь на эти цели средства из федерального бюджета.