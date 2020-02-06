В Воронеже уточнили сумму, необходимую на реконструкцию театра оперы и балета

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:05:06+03:00

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Руководитель департамента культуры Воронежской области Мария Мазур конкретизировала сумму, необходимую на реконструкцию театра оперы и балета. Напомним, ранее называлась цирфа в 3 млрд рублей. В данный момент озвучена сумма 3,4 млрд рублей: около 3 млрд планируется потратить непосредственно на реконструкцию основного здания, 300 млн – на возведение подсобно-производственного корпуса (у рынка), в котором разместятся театральные цеха и декорации, а также будут репетировать балетные артисты и музыканты, еще около 50 млн рублей необходимо на модернизацию Воронежского концертного зала, где труппа театра будет выступать во время реконструкции. Об этом глава воронежской культуры рассказала в интервью «Вести-Воронеж».

Реконструкция ТОБ обсуждается в Воронеже десяток лет. Пока есть только концепция. Напомним, в середине декабря объявили тендер на разработку проекта подсобно-производственного корпуса ТОБ за 6,5 млн (средства из облбюджета), но в середине января его отменили – чтобы уточнить техзадание на проектирование.

С заявкой же на реконструкцию основного здания театра власти планируют выйти на федеральное финансирование - из-за непосильности суммы для облбюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU