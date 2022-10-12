Воронежские власти назвали фейком сообщение о пытках в полиции матери мобилизованного

Правительство Воронежской области вечером 11 октября официально опровергло сообщение, распространяемое в соцсетях, о том, что мать одного их мобилизованных жителей региона была доставлена в полицейский участок за то, что требовала в военкомате отсрочки для сына. И якобы там над ней всячески издевались.

- В пабликах социальной сети «ВКонтакте» распространяется сообщение от имени аккаунтов с признаками ботов о якобы мобилизации мужчины, являющимся единственной опорой для тяжелобольной матери, и ее аресте и пытках в полиции после попытки попросить об отсрочке для сына в военкомате, - написано в информационном оповещении облправительства.

Власти рассказывают, что данное сообщение дословно публикуется в пабликах разных крупных населенных пунктов области – Воронежа, Лисок, Бутурлиновки и т. д. При этом авторы фейка не называют ни конкретных имен, ни точного места, где это произошло.

В облправительстве сделали вывод, что это сообщение «является ничем иным, как очередным вбросом украинских ЦИПСО с целью подорвать доверие к власти и правоохранительным органам». И предостерегли жителей региона: не доверяйте всему, что видите и слышите в интернете.

Также напомнили, что информацию о нарушениях, допущенных в ходе мобилизации, можно передать, позвонив по телефонам на:

- горячую линию по вопросам мобилизации 122

- горячие линии Минобороны:

8 (800) 100-77-07

8 (495) 498-43-54

8 (495) 498-34-46

- горячую линию Минобрнауки по вопросам мобилизации для обучающихся в вузах:

8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2)

- портале Госуслуг.