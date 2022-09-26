"Горячая линия" по частичной мобилизации: какие вопросы чаще всего задают воронежцы

Одновременно звонки принимают до 40 операторов Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Уже на следующий день после объявления частичной мобилизации в Воронежской области начала работу «Горячая линия» по номеру 122, где жители региона могут получить ответы на вопросы. Организовать эту работу не потребовало много времени – Центр телефонного обслуживания при МФЦ по известному уже воронежцам номеру 122 работает с декабря 2020, когда началась эпидемия коронавируса.

«Комсомолка» побывала в колл-центре, где принимают звонки от взволнованных воронежцев. В зале воронежского МФЦ стоит рабочий гул – несколько десятков операторов в наушниках беседуют с жителями. Вот девушка объясняет, кто попадает под мобилизацию, а рядом мужчина средних лет пытается успокоить собеседника, говоря, что вызов по повестке – еще не мобилизация. В разгар рабочего дня все кабинки за столами заняты – звонки поступают практически непрерывно.

И все же сегодня линия не так накалена, как в первый день ее работы, 23 сентября. Тогда, по словам начальника центра Кристины Калининой, на операторов обрушился шквал звонков. Звонили в основном женщины – матери, жены и дочери призывников. За сутки зарегистрировали около 5 тысяч обращений.

В последующие дни ажиотаж постепенно снижался. В выходные на горячую линию позвонили 3842 человека. А в понедельник, 26 сентября, к середине дня зарегистрировали 1400 звонков.

Итоги здесь подводят ежедневно и передают данные в региональное правительство. В зависимости от потока звонков в приеме бывают задействованы одновременно от 30 до 40 операторов. Колл-центр работает круглосуточно, но основная часть обращений поступает с утра и в дневное время.

Каждый позвонивший получает исчерпывающий ответ Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Что волнует жителей региона?

Среди самых распространенных вопросов, которые задают звонящие:

- какие категории военнослужащих попадают под частичную мобилизацию,

- какие сопровождающие документы необходимо иметь,

- как происходит вручение повестки, как действовать при ее получении,

- какое финансовое обеспечение положено мобилизованному,

- какие льготы предусмотрены для семей мобилизованных.

- На типовые вопросы у наших операторов есть ответы, они содержатся в скриптах, которые утверждены правительством и согласованы со всеми органами власти, в том числе и с министерством обороны, - говорит Кристина Калинина. – Например, на вопросы о том, могут ли прислать повестку через Госуслуги или мессенджер, а также вручить водителю через сотрудников ГИБДД, отвечаем "нет". Стараемся ни одного человека не отпустить без разъяснения. Но бывают различные жизненные ситуации, которые могут не попадать под типовые ответы. В таких ситуациях мы запрашиваем дополнительную информацию у военкомата (напомним, по указанию губернатора области, на это отводится до 2 часов).

Однако индивидуальных ситуаций в общем потоке встречается немного, признается Кристина Юрьевна.

Куда пожаловаться на нарушения?

Порой люди звонят на «Горячую линию», чтобы рассказать о нарушениях. В этом случае оператор дает разъяснение, куда нужно обратиться для защиты своих прав. Это может быть прокуратура, вышестоящий военкомат или суд.

"Горячую линию" по вопросам мобилизации организовал и Общероссийский Народный Фронт. Здесь также можно получить квалифицированную консультацию.

Есть и другие официальные источники получения информации, к которым, например, относится сайт «Объсняем.РФ».