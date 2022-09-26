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Общество26 сентября 2022 7:02

В выходные на горячую линию по мобилизации позвонили 3842 воронежца

Больше 90% звонивших получили разъяснения сразу
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

За два дня – 24 и 25 сентября - на горячую линию 122 от воронежцев поступило 3 842 звонка с вопросами о частичной мобилизации. Об этом рассказали в официальном Телеграмм-канале правительства Воронежской области.

В 91% случаев специалисты МФЦ дали разъяснения звонившим, остальные случаи по нетиповым запросам направили на рассмотрение.

- Ежедневно сотрудники МФЦ получают от военкоматов новую информацию и передают ее интересующимся жителям региона, - отмечает источник.