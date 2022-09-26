В выходные на горячую линию по мобилизации позвонили 3842 воронежца

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

За два дня – 24 и 25 сентября - на горячую линию 122 от воронежцев поступило 3 842 звонка с вопросами о частичной мобилизации. Об этом рассказали в официальном Телеграмм-канале правительства Воронежской области.

В 91% случаев специалисты МФЦ дали разъяснения звонившим, остальные случаи по нетиповым запросам направили на рассмотрение.

- Ежедневно сотрудники МФЦ получают от военкоматов новую информацию и передают ее интересующимся жителям региона, - отмечает источник.