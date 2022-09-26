Воронежский губернатор потребовал в течение двух дней вернуть всех незаконно мобилизованных

Глава региона лично следит за ходом мобилизации Фото: из архива «КП»

Воронежский губернатор провел совещание с главами районов и начальниками районных военкоматов по вопросам частичной мобилизации. Об этом Александр Гусев сообщил в своем Телеграм-канале.

Глава региона сделал несколько поручений:

- Проверить все публичные сообщения о нарушениях прав получивших повестки. А в случае их выявления – устранить в течение суток.

- До 23:30 понедельника, 26 сентября, руководители всех районных военкоматов обязаны отчитаться военному комиссару региона о проверке законности мобилизации всех, кто уже её прошёл. Если есть те, кто мобилизован незаконно, вернуть их домой в течение 2 суток.

- Взять на особый контроль работу медиков в призывных комиссиях и внимательно относиться к тем врачебным заключениям, которые люди приносят с собой в военкоматы. Проводить медосмотры тщательнее, в том числе - углубленные медицинские освидетельствования.

- Проведение ежедневных совещаний в районных призывных комиссиях по итогам дня. Если возникают вопросы, где не хватает информации для принятия самостоятельного решения, адресовать их в областное правительство.

- Относиться с вниманием и чуткостью к каждому, кто приходит по повестке и кто обращается на горячую линию 122. Если вопрос сложный, брать время на ответ максимум 2 часа.