Воронежский губернатор потребовал в течение двух дней вернуть всех незаконно мобилизованных

Глава региона лично следит за ходом мобилизации
Фото: из архива «КП»
Воронежский губернатор провел совещание с главами районов и начальниками районных военкоматов по вопросам частичной мобилизации. Об этом Александр Гусев сообщил в своем Телеграм-канале.
Глава региона сделал несколько поручений:
- Проверить все публичные сообщения о нарушениях прав получивших повестки. А в случае их выявления – устранить в течение суток.
- До 23:30 понедельника, 26 сентября, руководители всех районных военкоматов обязаны отчитаться военному комиссару региона о проверке законности мобилизации всех, кто уже её прошёл. Если есть те, кто мобилизован незаконно, вернуть их домой в течение 2 суток.
- Взять на особый контроль работу медиков в призывных комиссиях и внимательно относиться к тем врачебным заключениям, которые люди приносят с собой в военкоматы. Проводить медосмотры тщательнее, в том числе - углубленные медицинские освидетельствования.
- Проведение ежедневных совещаний в районных призывных комиссиях по итогам дня. Если возникают вопросы, где не хватает информации для принятия самостоятельного решения, адресовать их в областное правительство.
- Относиться с вниманием и чуткостью к каждому, кто приходит по повестке и кто обращается на горячую линию 122. Если вопрос сложный, брать время на ответ максимум 2 часа.