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Общество2 октября 2022 16:28

Дополнительный номер открыли на горячей линии для родственников мобилизованных воронежцев

Позвонив на него, можно оперативно получить актуальную информацию
Евгения ФРОЛОВА

Появился еще один дополнительный номер телефона горячей линии Национального центра управления обороной РФ. По нему могут оперативно получить информацию родственники воронежцев и жителей других регионов РФ, призванных в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщили в Минобороны.

Ответы на вопросы можно получить, позвонив по телефону: 8 800 301 16 36.

Также по-прежнему работают еще три номера этой горячей линии, открытые ранее:

8 800 100 77 07;

8 495 498 43 54;

8 495 498 34 46.

По всем вопросам о частичной мобилизации жители Воронежской области также могут обращаться по номеру круглосуточной горячей линии 122, сотрудники которой ежедневно получают актуальную информацию. Кроме того, официальная информация представлена на портале Объясняем.РФ.