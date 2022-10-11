Изменились даты пребывания в Воронеже Поезда Победы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Поезд Победы приедет в Воронеже немного позже запланированных ранее дат. Передвижной музей пробудет в столице Черноземья 17 и 18 октября (а не 13 и 14 октября, как объявлялось прежде).

Поезд из девяти вагонов (среди которых «Брестская крепость», «Концлагерь», «Санитарный», «Штабной» и другие) будет стоять на первом пути вокзала Воронеж-1. Инсталляция музея наполнена более 150 скульптурами героев, трехмерными панорамами, объемным звуком и другими спецэффектами, позволяющими погрузиться в реалии Великой Отечественной войны.

Пройти по поезду и увидеть экспозицию можно будет бесплатно, для этого надо пройти регистрацию на сайте http://поездпобеды.рф/. Там же можно получить информацию о правилах посещения и выбрать дату и время посещения.

Поезд будет открыт с 10.00 до 20.00.

В прошлый раз Поезд Победы приезжал в Воронеж в январе. Тогда передвижной музей посетили около 4000 человек.

А поезд с Дедом Морозом приедет в Воронеж в середине декабря