Поезд с Дедом Морозом приедет в Воронеж в середине декабря

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Поезд Деда Мороза, который с октября начнет из Великого Устюга путешествие по 100 городам страны, приедет в Воронеж в середине декабря.

Передвижная резиденция новогоднего волшебника прибудет в столицу Черноземья 18 декабря. В праздничном составе, на котором передвигается сказочная команда, приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка.

В каждом городе, где сделает остановку Поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе, которая начинается на вокзале или привокзальной площади за 20 минут до прибытия поезда, могут принять участие все желающие.

В части городов посетителей ждет не только анимационная программа у Поезда Деда Мороза, но и посещения передвижной резиденции – с новогодним квестом.