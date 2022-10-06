На центральный вокзал Воронежа снова приедет Поезд Победы

Поезд Победы пробудет на вокзале Воронеж-1 два дня. Фото: Туристко-информационный центр Воронежа ВКонтакте.

13 и 14 октября на первый путь вокзала Воронеж-1 вновь приедет Поезд Победы. Кто не знает, это передвижной музей. Поезд состоит из девяти вагонов. Среди них, например, «Брестская крепость», «Концлагерь», «Санитарный», «Штабной». Каждый из них воссоздает согласно своей тематике картины времен Великой Отечественной войны, используя не только подлинные предметы тех лет, но и новаторские технологии.

Команда петербургских художников из творческой мастерской «Невский баталист» наполнила поезд трехмерными панорамами и объемным звуком. В нем разместили более 150 скульптур героев. Театральное освещение и спецэффекты создают эффект пребывания внутри события. Посетителей поезда сопровождает молодая советская девушка Лидия, от ее имени идет рассказ, ее голос звучит в наушниках.

Пройти по поезду и увидеть экспозицию можно будет бесплатно. Однако для этого надо пройти регистрацию на сайте http://поездпобеды.рф/. Там же можно получить информацию о правилах посещения и выбрать дату и время посещения.

Желающих посмотреть экспозицию объединяют в небольшие группы (по 12 человек на вагон), их будет сопровождать волонтер, контролирующий соблюдение мер безопасности. Людей будут запускать каждые пять минут.

Поезд будет открыт для помещений с 10.00 до 20.00. Последнюю группу дня пускают в 19.00. С 14.20 до 15.00 – перерыв. Перед ним последняя группа входит в поезд в 13.30.

Дети до 6 лет не смогут посетить экспозицию. Ребят от 6 до 11 лет пустят туда только в сопровождении взрослых, и только мальчикам и девочкам 12 лет и старше разрешат пройти самостоятельно.

В прошлый раз Поезд Победы приезжал в Воронеж в январе. Тогда передвижной музей посетили около четырех тысяч человек.