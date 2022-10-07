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Общество7 октября 2022 7:51

В Воронежской области запустили горячую линию по вопросам трудовых прав мобилизованных

Звонить можно с 9 до 21 часа
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

Работающие воронежцы, призванные в рамках частичной мобилизации, могут обратиться на горячую линию по вопросам соблюдения трудовых прав. Об этом сообщила Государственная инспекция труда по региону.

Ведомство опубликовало номер телефона, по которому необходимо звонить: 8 (473) 221 06 66. Обращения принимаются ежедневно с 9 до 21 часа.

Также можно воспользоваться сервисом онлайнинспекция. рф.

Ранее об открытии горячих линии по вопросам частичной мобилизации заявило правительство Воронежской области, а также прокуратура.