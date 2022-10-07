В Воронежской области запустили горячую линию по вопросам трудовых прав мобилизованных

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Работающие воронежцы, призванные в рамках частичной мобилизации, могут обратиться на горячую линию по вопросам соблюдения трудовых прав. Об этом сообщила Государственная инспекция труда по региону.

Ведомство опубликовало номер телефона, по которому необходимо звонить: 8 (473) 221 06 66. Обращения принимаются ежедневно с 9 до 21 часа.

Также можно воспользоваться сервисом онлайнинспекция. рф.

Ранее об открытии горячих линии по вопросам частичной мобилизации заявило правительство Воронежской области, а также прокуратура.