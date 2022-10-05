В прокуратуре Воронежской области запустили круглосуточную горячую линию по мобилизации

С сегодняшнего дня в прокуратуре региона заработала специальная горячая линия, позвонив на которую можно задать вопросы по исполнению законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации. Она действует круглосуточно. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Там пояснили, какие номера нужно набирать:

- с 9 до 18 часов - 8 (473) 260-89-89;

- с 18 до 9 часов - 8-910-242-89-89.

Также в регионе действуют и другие горячие линии по вопросам мобилизации:

- 122 — все вопросы о частичной мобилизации круглосуточно;

+7 (473) 253-20-72 — в региональный штаб ОНФ можно пожаловаться на ошибочную мобилизацию;

объясняем.рф — здесь публикуется вся официальная информация;

https://vk.cc/cgXO4m — чат-бот портала ОбъясняемРФ по вопросам частичной мобилизации;

https://vk.cc/ch8vBU — сервис обжалования решений по призыву на портале Госуслуг.