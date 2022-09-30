Воронежская область потеряла статус приграничного региона

ЛДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России Фото: Дмитрий СТЕШИН

Воронежская область больше не является приграничным регионом. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в своем телеграмм-канале в пятницу, 30 сентября. Статус регион потерял после того, как Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.

Губернатор добавил, что Воронежская область усилит поддержку подшефных районов ЛНР.

- Теперь они наши, родные не только де-факто, но и де-юре, - пояснил Александр Гусев.

Напомним, в Воронежской области было организовано голосование жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей на референдуме. Избирательные участки работали в течение пяти дней во всех районах. Поддержали проведение референдумов тысячи воронежцев, присоединившихся к акции «Своих не бросаем».