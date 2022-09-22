В Воронежской области для беженцев в течение пяти дней будет проходить референдум

Участки откроются в каждом районе области
Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
В Облизбиркоме рассказали, как в Воронежской области будет проходить референдум о включении в состав России Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Участие в нем смогут принять совершеннолетние беженцы, которые временно живут в нашем регионе.
Так, голосование будет проходить в течение пяти дней – с 23 по 27 сентября. Участки откроются во всех муниципальных районах и городских округах региона. Адреса разместят на сайте Облизбиркома (на страницах ТИКов). Уже известно, что в Воронеже помещение для голосования организуют по адресу: улица 9 Января, 108. Участок будет работать с 9.00 до 19.00.
Для того, чтобы принять участие в голосовании беженцам следует обратиться в ТИК нужного района. Все контакты территориальных комиссий размещены на сайте Облизбиркома.
Какие документы необходимы:
Для жителей ЛНР и ДНР
1) паспорт гражданина Донецкой/Луганской Народной Республики;
2) удостоверение личности офицера Донецкой/Луганской Народной Республики;
3) военный билет солдата, военный билет офицера запаса Донецкой/Луганской Народной Республики;
4) адресная справка миграционной службы Министерства внутренних дел Донецкой/Луганской Народной Республики;
5) паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Донецкой/Луганской Народной Республики;
6) иной документ, удостоверяющий личность, выданный уполномоченным органом.
Для жителей Запорожской и Херсонской областей
паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Запорожской/Херсонской области либо иной документ, удостоверяющий личность, выданный уполномоченным органом.
Отметим, по вопросам проведения референдума действует «горячая линия»: +7 (473) 229-44-36.