В Воронежской области для беженцев в течение пяти дней будет проходить референдум

Участки откроются в каждом районе области Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Облизбиркоме рассказали, как в Воронежской области будет проходить референдум о включении в состав России Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Участие в нем смогут принять совершеннолетние беженцы, которые временно живут в нашем регионе.

Так, голосование будет проходить в течение пяти дней – с 23 по 27 сентября. Участки откроются во всех муниципальных районах и городских округах региона. Адреса разместят на сайте Облизбиркома (на страницах ТИКов). Уже известно, что в Воронеже помещение для голосования организуют по адресу: улица 9 Января, 108. Участок будет работать с 9.00 до 19.00.

Для того, чтобы принять участие в голосовании беженцам следует обратиться в ТИК нужного района. Все контакты территориальных комиссий размещены на сайте Облизбиркома.

Какие документы необходимы:

Для жителей ЛНР и ДНР

1) паспорт гражданина Донецкой/Луганской Народной Республики;

2) удостоверение личности офицера Донецкой/Луганской Народной Республики;

3) военный билет солдата, военный билет офицера запаса Донецкой/Луганской Народной Республики;

4) адресная справка миграционной службы Министерства внутренних дел Донецкой/Луганской Народной Республики;

5) паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Донецкой/Луганской Народной Республики;

6) иной документ, удостоверяющий личность, выданный уполномоченным органом.

Для жителей Запорожской и Херсонской областей

паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Запорожской/Херсонской области либо иной документ, удостоверяющий личность, выданный уполномоченным органом.

Отметим, по вопросам проведения референдума действует «горячая линия»: +7 (473) 229-44-36.