Тысячи воронежцев поддержали проведение референдумов о присоединении к России

Фото - мэрии Воронежа

Сегодня, 23 сентября, на Советской площади в Воронеже состоялся митинг-концерт под названием «Своих не бросаем!». Тысячи воронежцев – представители исполнительной и законодательной власти, сотрудники предприятий, ветераны боевых действий, беженцы приняли в нем участие. Мероприятие посвятили поддержке проходящих сейчас референдумов о присоединении к Российской Федерации в Луганской и Донецкой республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

По некоторым подсчетам на Советской площади собралось около восьми тысяч человек. Люди несли в руках флаги: российские триколоры, парламентские партии, ветеранские и патриотические организации.

Фото мэрии Воронежа

К слову, акцию организовали по инициативе Общероссийского народного фронта и провели с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

На сооруженной сцене не только выступали общественные деятели, но и воронежские творческие коллективы. Артисты исполняли патриотические песни. Песни о России звучали в исполнении хоров, солистов, народных и казачьих ансамблей и даже губернаторского эстрадно-духового оркестра.

С речами выступили: почетный гражданин Воронежа, ветеран Великой Отечественной войны Николай Борисов, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Александр Гончаров, председатель Молдавской общины, член Национальной палаты при губернаторе Воронежской области Каролина Ветрова, директор благотворительного фонда помощи детям с редкими заболеваниями и неуточненными диагнозами «Стеша» Марина Булгакова и другие.

Общий тон всех выступлений сводился к призывам поддержать жителей ДНР, ЛНР и освобождённых украинских территорий, которые буквально в эти дни определяют свою судьбу и в подавляющем своём большинстве, судя по опросам, хотят стать частью Российской Федерации.

- За Родину! За президента! За победу! – стали заключительными словами завершившегося митинга-концерта.

Напомним, что голосование пройдёт в течение пяти дней с 23 по 27 сентября 2022 года.